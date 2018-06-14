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Дело "Трейд Коммодити": Заместителю Полторака вернули загранпаспорта

Четверг, 14 июня 2018, 11:52

Соломенский райсуд Киева вернул загранпаспорта заместителю министра обороны Игорю Павловскому, которого подозревают в причастности к хищению почти 150 миллионов  гривен при закупке топлива в ООО "Трейд Коммодити".

Соответствующее решение было принято во время рассмотрения ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении меры пресечения, сообщает "Слово и Дело".

Отмечается, что первый заместитель руководителя САП Максим Грищук просил продлить ограничительные меры для Павловского, в частности он был обязан передать свои загранпаспорта в Государственную миграционную службу.

При этом издание сообщает, что защитники подозреваемого настаивали на том, что суд должен отказать в удовлетворении подобного ходатайства, поскольку, по их мнению, предъявленное Павловскому подозрение необоснованно, а ни один из указанных прокурором рисков не доказан.

Также они отметили, что обязанность сдачи загранпаспортов препятствует его работе, поскольку заместитель министра обороны обязан выезжать в командировки за пределы Украины.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, однако разрешил вернуть загранпаспорта, аргументировав такое решение тем, что Павловский имеет ездить за границу.

Ранее суд оставил в должности заместителя министра обороны Игоря Павловского, которого подозревают в причастности к растрате 149 миллионов гривен из схемы с закупками топлива.

Также суд отказал в аресте имущества заместителя министра обороны и снял арест с банковского счета ООО "Трейд Коммодити", руководство которого фигурирует в расследовании НАБУ о закупке топлива Минобороны по завышенным ценам.

Сам Павловский отрицал свою причастность к определению цены при закупке горючего у фирмы "Трейд Коммодити", а следовательно и к растрате 149 млн гривен.

В конце марта в НАБУ заявили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении 149 миллионов гривен государственных средств.

Ранее сообщалось, что экспертиза подтвердила растрату 149 миллионов гривенпри закупке Министерством обороны топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

Отмечалось, что подозреваемым готовятся финальные подозрения.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский – "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Сам Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити" и готов сотрудничать с НАБУ.

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Украинская правда
Темы: МиноборонысудНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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