США в ОБСЄ закликали Кремль звільнити усіх українських політв'язнів

Місія США при ОБСЄ закликала Росію звільнити Олега Сенцова та інших українських політв’язнів, яких незаконно утримують в РФ.

Про це повідомляється у заяві тимчасово повіреного у справах при ОБСЄ Геррі Кемієна.

"Голодування українського режисера Олега Сенцова триває 31 день. Росія перевезла пана Сенцова з Криму в Росію, і ми закликаємо Росію негайно звільнити його та всіх інших українських політичних ув'язнених, у тому числі трьох інших, які також голодують: Володимира Балуха, Олександра Шумкова та Станіслава Клиха", - зазначається у заяві.

У місії США при ОБСЄ наголошують, що поведінка Росії в Україні підриває основні принципи та зобов'язання ОБСЄ, а також колективну безпеку.

Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років, голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля.





