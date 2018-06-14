США в ОБСЕ призвали Кремль освободить всех украинских политзаключенных

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Четверг, 14 июня 2018, 22:17

Миссия США при ОБСЕ призвала Россию освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в РФ.

Об этом сообщается в заявлении временно поверенного в делах при ОБСЕ Гэрри Кемиена.

"Голодовка украинского режиссера Олега Сенцова продолжается 31 день. Россия перевезла господина Сенцова из Крыма в Россию, и мы призываем Россию немедленно освободить его и всех других украинских политических заключенных, в том числе трех других, которые также голодают: Владимира Балуха, Александра Шумкова и Станислава Клиха", - отмечается в заявлении.

В миссии США при ОБСЕ отмечают, что поведение России в Украине подрывает основные принципы и обязательства ОБСЕ, а также коллективную безопасность.

Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам, голодает с 14 мая.

Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

Украинская правда
Темы: США Росcия политзаключенные Сенцов Балух
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