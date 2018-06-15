За вірус "PETYA" почали судити українця

Суд почав розглядати кримінальну справу про поширення вірусу "PETYA".

Про це повідомляє Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

"11 червня 2018 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина Н. у вчиненні кримінального правопорушення… за фактами масштабних кібератак вірусу "PETYA" (NOT PETYA)", – йдеться в повідомленні.

Згідно з розкладом судових засідань, громадянин Н. – це Неверов Сергій Володимирович.

Як зазначає суд, йому інкримінують ч.1 ст. 361-1 КК України – створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут.

"Згідно обвинувального акта вказана особа є громадянином України, уродженцем Російської Федерації та проживає в м. Нікополі", – кажуть в суді.

Підготовче засідання у справі було призначене на 15 червня, однак обвинувачений до суду не прийшов.

"На електронну адресу суду надійшла його заява про неможливість прибути у судове засідання, у зв’язку з чим просив суд перенести слухання на іншу дату", – йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Наступне засідання призначене на 12:30 27 червня.

Як відомо, 27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Також вірус паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Вірус шифрував файли на зараженому комп’ютері і виводив на екрані повідомлення з вимогою перевести на вказаний гаманець суму в біткоінах, еквівалентну $ 300.

СБУ повідомляло, що до атаки вірусу причетні спецслужби РФ.

Американське видання New York Times стверджувало, що вірус Petya розробили в Агентстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.

Центральне розвідувальне управління США у своєму звіті заявляло, що військові хакери РФ у 2017 році здійснили кібератаку проти України у спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.