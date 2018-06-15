За вирус "PETYA" начали судить украинца

Суд начал рассматривать уголовное дело о распространении вируса "PETYA".

Об этом сообщает Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области.

"11 июня 2018 года в Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области поступило уголовное производство по обвинению гражданина Н. в совершении уголовного преступления... по фактам масштабных кибератак вируса "PETYA" (NOT PETYA)", – говорится в сообщении.

Согласно расписанию судебных заседаний, гражданин Н. – это Неверов Сергей Владимирович.

Как отмечает суд, ему инкриминируют ч.1 ст. 361-1 УК Украины – создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт.

"Согласно обвинительному акту указанное лицо является гражданином Украины, уроженцем Российской Федерации и проживает в г. Никополе", – говорят в суде.

Подготовительное заседание по делу было назначено на 15 июня, однако обвиняемый в суд не пришел.

"На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с чем просил суд перенести слушания на другую дату", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Следующее заседание назначено на 12:30 27 июня.

Как известно, 27 июня 2017 года ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

Вирус шифровал файлы на зараженном компьютере и выводил на экране сообщение с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную $300.

В СБУ заявили, что к атаке вируса установлена причастность спецслужб РФ.

Американское издание New York Times утверждает, что вирус Petya разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляло, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.