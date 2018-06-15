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Єфремову продовжили арешт на два місяці

П'ятниця, 15 червня 2018, 22:34

Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт на два місяці екс-голові фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура у Facebook.

"В ході засідання суд прийняв рішення про продовження О.Єфремову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 13.08.2018", - йдеться у повідомленні.

Єфремова обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

Судовий розгляд триває. Наступне засідання відбудеться 25.06.2018 о 13.30, під час якого заплановано допит свідка обвинувачення.

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. 1 серпня Єфремова взяли під варту.

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у  у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".

27 квітня екс-депутату продовжили арешт до 24 червня.

В березні судді Олександр Пелих і Ігор Кудрявцев, які розглядають справу Єфремова, заявили про втручання в їхню діяльність.

Українська правда

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Теми: судЄфремов
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