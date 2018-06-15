Ефремову продлили арест на два месяца
Старобельский районный суд Луганской области продлил арест на два месяца экс-главе фракции "Партии регионов" Александру Ефремову.
Об этом сообщает Генеральная прокуратура в Facebook.
"В ходе заседания суд принял решение о продлении А.Ефремову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13.08.2018", - говорится в сообщении.
Ефремова обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.
Судебное разбирательство продолжается. Следующее заседание состоится 25.06.2018 года в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетеля обвинения.
Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. 1 августа Ефремова взяли под стражу.
Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
27 апреля экс-депутату продлили арест до 24 июня.
В марте судьи Александр Пелих и Игорь Кудрявцев, которые, которые рассматривают дело Ефремова, заявили о вмешательстве в их деятельность.