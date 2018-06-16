Кличко объяснил, почему "Киевтеплоэнерго" подало в суд на "Нафтогаз"

Столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК "Нафтогаз" заключить договор на газоснабжение "Киевтеплоэнерго" и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для Киева.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Мы вынуждены обратиться в суд, чтобы не допустить остановки газоснабжения ТЭЦ, которые производят не только тепловую, но и электрическую энергию. Надеюсь, в ближайшее время иск будет рассмотрен и мы решим проблему с отсутствием горячей воды в столице", - подчеркнул Кличко.

"Я делаю все, чтобы защитить интересы киевлян. А платить чужие долги? Простите, 1 миллиард 200 миллионов - это 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за последствия хозяйственной деятельности частных компаний", - добавил он.

В КГГА отметили, что около 3 тысяч жилых домов Киева остаются без горячей воды из-за отказа НАК "Нафтогаз" заключить договор с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку природного газа.

Как сообщалось, КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК "Нафтогаз Украины" о признании заключенными договора о поставках газа.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" отказались подписывать договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 млрд гривен.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" пояснили, что в соответствии с законом "О теплоснабжении", договор на поставку газа может быть заключен с правопреемником реорганизованной теплоснабжающей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности за предыдущий период.

24 мая в Киевсовете заявили, что вопрос поставок газа для Киева и решения проблемы задолженности компании "Киевэнерго" должны решаться отдельно.

В КГГА сообщали, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона – и без тепла, если "Нафтогаз" будет отказываться подписать соглашение на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго".

6 июня депутаты Киевсовета проголосовали за обращение к НАК "Нафтогаз Украины" с требованием немедленно подписать договор на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго" для возобновления горячего водоснабжения киевлянам и пригрозили прибегнуть к радикальным действиям.

Компания "Нафтогаз" утверждает, что киевляне сидят без горячей воды не по их вине.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев предложил мэру Киева Виталию Кличко принять участие в теледебатах, чтобы доказать свою правоту в вопросе передачи Киеву долгов "Киевэнерго" за газ.

Договор города с "Киевэнерго" по использованию целостного энергетического комплекса столицы закончился в 2017 году.

"Киевэнерго" разделилась на две компании. 22 декабря акционеры Киевэнерго решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".

До проведения приватизации акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества.

Таким образом, структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании. Сейчас они контролируют 97,3% акций "Киевэнерго".

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