Балуха щодня принижують співробітники СІЗО - адвокат

Українського політв'язня Володимира Балуха, який продовжує безстрокове голодування, щодня принижують співробітники СІЗО.

Про це у коментарі "112 Україна" повідомила адвокат Ольга ДІнзе.

"Кожного дня відбуваються провокації щодо Балуха, в його камері проводяться обшуки, він піддається усіляким приниженням з боку адміністрації. Ситуацію, думаю, може змінити тільки наглядова прокуратура.

Наступного тижня ми маємо намір звернутися зі скаргою до наглядової прокуратури на дії адміністрації СІЗО", - наголосила вона

Вона підкреслила, що внаслідок голодування стан здоров'я Балуха погіршився.

"Він відчуває постійні болі в області грудної клітки, нудоту, запаморочення і болі в спині. У процесі судового засідання після допиту свідків десь приблизно через годину йому стало гірше, він більше не зміг стояти і присів. Сказав, що він більше не може терпіти.

Йому викликали швидку допомогу, після чого йому було надано абсолютно посередню допомогу, - йому зробили внутрішньом'язовий укол", - розповіла Дінзе.

За її інформацією, Балух вимагає допустити до нього представників "Червоного Хреста", бо не готовий кому-небудь довірити своє здоров'я.

У МЗС України заявили, що через критичний стан українського активіста Володимира Балуха "час пішов на дні".

15 червня підконтрольний Кремлю Роздольненський суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху до 14 серпня.