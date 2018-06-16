Балуха щодня принижують співробітники СІЗО - адвокат

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Субота, 16 червня 2018, 06:14

Українського політв'язня Володимира Балуха, який продовжує безстрокове голодування, щодня принижують співробітники СІЗО.

Про це у коментарі "112 Україна" повідомила адвокат Ольга ДІнзе.

"Кожного дня відбуваються провокації щодо Балуха, в його камері проводяться обшуки, він піддається усіляким приниженням з боку адміністрації. Ситуацію, думаю, може змінити тільки наглядова прокуратура.

Наступного тижня ми маємо намір звернутися зі скаргою до наглядової прокуратури на дії адміністрації СІЗО", - наголосила вона

Вона підкреслила, що внаслідок голодування стан здоров'я Балуха погіршився.

"Він відчуває постійні болі в області грудної клітки, нудоту, запаморочення і болі в спині. У процесі судового засідання після допиту свідків десь приблизно через годину йому стало гірше, він більше не зміг стояти і присів. Сказав, що він більше не може терпіти.

Йому викликали швидку допомогу, після чого йому було надано абсолютно посередню допомогу, - йому зробили внутрішньом'язовий укол", - розповіла Дінзе.

За її інформацією, Балух вимагає допустити до нього представників "Червоного Хреста", бо не готовий кому-небудь довірити своє здоров'я.

У МЗС України заявили, що через критичний стан українського активіста Володимира Балуха "час пішов на дні".

15 червня підконтрольний Кремлю Роздольненський суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху до 14 серпня.

Балух продовжує безстрокове голодування, яку він оголосив 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста.

Теми: Балух Крим політв'язні
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