Балуха ежедневно унижают сотрудники СИЗО - адвокат

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает бессрочную голодовку, ежедневно унижают сотрудники СИЗО.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщила адвокат Ольга Динзе.

"Каждый день происходят провокации в отношении Балуха, в его камере проводятся обыски, он подвергается всяческим унижениям со стороны администрации. Ситуацию, думаю, может изменить только наблюдательная прокуратура.

На следующей неделе мы намерены обратиться с жалобой в наблюдательную прокуратуру на действия администрации СИЗО", - отметила она

Она подчеркнула, что в результате голодания состояние здоровья Балуха ухудшилось.

"Он испытывает постоянные боли в области грудной клетки, тошноту, головокружение и боли в спине. В процессе судебного заседания после допроса свидетелей где-то примерно через час ему стало хуже, он больше не смог стоять и присел. Сказал, что он больше не может терпеть.

Ему вызвали скорую помощь, после чего ему было предоставлено абсолютно посредственную помощь, - ему сделали внутримышечный укол", - рассказала Динзе.

По ее информации, Балух требует допустить к нему представителей "Красного Креста", потому что не готов кому-нибудь доверить свое здоровье.

В МИД Украины заявили, что из-за критического состояния украинского активиста Владимира Балуха "время пошло на дни".

15 июня подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста.