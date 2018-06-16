Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила незаконно осужденного фигуранта дела "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликова, который отбывает наказание в колонии №6 в Омске.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба российского омбудсмена.

Согласно сообщению, вместе с Москальковой на встрече присутствовал и.о. консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олег Финогенов.

Фото пресс-службы омбудсмена РФ

"Татьяна Москалькова обсудила с заключенным условия содержания, в частности, возможность и качество оказания медицинской помощи", - отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что, согласно предварительным договоренностям, именно с посещения Штыбликова должна начаться программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, находящимся в местах лишения свободы.

В то же время, как сообщает Интерфакс, после посещения Штыбликова Москалькова заявила журналистам, что ее украинская коллега Людмила Денисова дала согласие на встречу с ней в понедельник.

"Мы договорились о встрече с Денисовой в Москве в понедельник с тем, чтобы обсудить все шаги дорожной карты моего визита в Украину к гражданам России и ее посещения здесь граждан Украины, которые имеют два гражданства", - сказала Москалькова.

По ее словам, встреча должна состояться в 14 часов. Договоренность об этом достигнута во время телефонного разговора.

Напомним, 14 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

Москалькова также сообщила, что Людмила Денисова планирует посетить Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других политзаключенных, в частности, в аннексированном Крыму. Отмечалось, что первый визит Денисовой состоится 16 июня в Омск, где она посетит Штыбликова.

В свою очередь Людмила Денисова заявила, что переговоры о ее визитах к украинским политзаключенным на территории Российской Федерации зашли в тупик, а относительно посещения Сенцова ей "в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи".

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

В ноябре 2017 года "суд" приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

О его задержании в Севастополе стало известно в ноябре 2016 года: оккупанты сообщили о задержании "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В СБУ заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В мае 2017 года Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

В апреле 2018 стало известно, что Штыбликов этапирован в колонию №6 г.Омск, РФ.