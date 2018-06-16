Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила незаконно осужденного фигуранта дела "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликова, который отбывает наказание в колонии №6 в Омске.

Об этом 16 июня сообщает ТАСС.

"Татьяна Москалькова прибыла в колонию №6 Омска и навещает Дмитрия Штыбликова", - сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.

Там также заявили, что с посещения Штыбликова должна была начаться программа совместных посещений российским и украинским омбудсменами заключенных в России и в Украине, но уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова "отказалась ехать в Омск.

Напомним, 14 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

Москалькова также сообщила, что Людмила Денисова планирует посетить Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других политзаключенных, в частности, в аннексированном Крыму. Отмечалось, что первый визит Денисовой состоится 16 июня в Омск, где она посетит Штыбликова.

В свою очередь Людмила Денисова заявила, что переговоры о ее визитах к украинским политзаключенным на территории Российской Федерации зашли в тупик, а относительно посещения Сенцова ей "в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи".

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.