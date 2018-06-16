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Власнику авто, яке вибухнуло у Києві, оголошено про підозру за двома статтями

Субота, 16 червня 2018, 11:06

Власнику авто, яке у четвер вибухнуло в одному з районів Києва, внаслідок чого постраждали 4 дітей, оголошено про підозру за двома статтями. 

Про це 16 червня повідомив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

"Чоловіка затримано у порядку ст.208 КПК та, за погодженням із процесуальним керівником, оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст.128 КК (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження)", - повідомив Крищенко.

Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. 

У кримінальних провадженнях призначено ряд криміналістичних експертиз, за висновками яких та після детального допиту постраждалих дітей можлива перекваліфікація на більш тяжкий злочин, додав Крищенко. 

Також підготовано клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

15 червня власника "Волги", яка у четвер вибухнула у Святошинському районі Києва, затримали у Рівненській області

Власником автомобіля виявився колишній учасник Антитерористичної операції на Донбасі. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що власник "Волги" сам заклав вибухівку в авто.

В результаті вибуху авто постраждали четверо дітей, стан трьох - стабільний, четверта дитина перебувала у комі.

Через інцидент мер Києва Віталій Кличко доручив обстежити усі столичні райони, щоб виявити старі покинуті автомобілі у термін до 2 липня. 

Українська правда
Теми: Київвибухполіціяавто
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