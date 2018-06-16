Владельцу авто, которое взорвалось в Киеве, объявлено о подозрении

Владельцу авто, которое в четверг взорвалось в одном из районов Киева, в результате чего пострадали 4 детей, объявлено о подозрении по двум статьям.

Об этом 16 июня сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК, ему, по согласованию с процессуальным руководителем, объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение)", - сообщил Корищенко.

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

В уголовных производствах назначен ряд криминалистических экспертиз, по результатам которых и после детального допроса пострадавших детей возможна переквалификация на более тяжкое преступление, добавил Корищенко.

Также подготовлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

15 июня владельца "Волги", которая взорвалась в Святошинском районе Киева в четверг задержали в Ровенской области.

Владельцем автомобиля оказался бывший участник Антитеррористической операции на Донбассе. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что владелец "Волги" сам заложил взрывчатку в автомобиль.

В результате взрыва авто пострадали четверо детей, состояние троих - стабильное, четвертый ребенок находился в коме.

В связи с инцидентом мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать все столичные районы, чтобы выявить старые заброшенные автомобили в срок до 2 июля.