Денісова їде до Карпюка й заявляє про затягування з боку РФ

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова має намір у суботу зустрітися в РФ із політв'язнем Миколою Карпюком.

Як повідомляє прес-служба Денісової, вона вирушає до міста Владимир, де утримується українець.

"Ми домовились про візит до Миколи Карпюка ще в четвер. Але сьогодні, коли ми повернулись з міста Саліхард, наше посольство отримало лист, що, нібито, вони не встигають погодити процедури згідно Консульської конвенції. Тому представники консульства не зможуть зустрітися з Миколою Карпюком", - розповіла омбудсмен.

Водночас, за її словами, в листі не було нічого написано про неї як уповноваженого з прав людини.

"Тому ми їдемо і будемо подавати заяву згідно з ст. 89 п. 4 Кримінально-виконавчого кодексу РФ. На таких умовах російським законодавством передбачена можливість візиту до Миколи Карпюка", - зазначає Денісова.

Вона також заявила, що зараз у Росії відбувається процес затягування відвідання уповноваженим громадян України, які тримаються на території РФ.

"Якщо були домовленості двох президентів – Петра Порошенка і Володимира Путіна – щодо надання можливості відвідати наших громадян у місцях несвободи, то треба зменшити терміни проходження всіх документів. Сьогодні відбувається таке листування з нашими консульськими службами, зі мною, щоб затягнути процес відвідання політв’язнів", - сказала Денісова.

Вона також підтвердила, що на понеділок, 18 червня, запланована зустріч з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою в її офісі.

Омбудсмени будуть погоджувати "дорожню карту" візитів.

"Я хочу, щоб моя колега Тетяна Москалькова розуміла, що якщо ми таким чином будемо виконувати високі політичні домовленості, то я не знаю, за який час ми відвідаємо всіх політв’язнів. Я дуже хвилююсь, що нам вчора не вдалось побачитись з Олегом Сенцовим і з’ясувати, який зараз його стан здоров’я", - зазначила Денісова.

Уповноважена нагадала, що, крім Сенцова, є й інші українські політв’язні, які голодують: Володимир Балух – 90-й день, Олександр Шумков – 24-й день, Станіслав Клих – 9-й день.

"Ми хочемо потрапити до них, щоб виконати нашу гуманітарну місію. Я думаю, що Тетяна Москалькова та всі інші органи, які причетні до виконання високих домовленостей наших президентів, повинні прискорити свої дії", - наголосила Денісова.

14 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Москалькова також повідомила, що Людмила Денісова планує відвідати Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Дмитра Штиблікова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка та інших політв'язнів, зокрема, в анексованому Криму. Зазначалося, що перший візит Денісової відбудеться 16 червня в Омськ, де вона відвідає Штиблікова.

У свою чергу Людмила Денісова заявила, що переговори про її візити до українських політв'язнів на території Російської Федерації зайшли у глухий кут, а щодо відвідування Сенцова їй "у досить жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі".

За її словами, візит до журналіста Романа Сущенка та політв'язня Миколи Карпюка 14 червня також не відбувся - його перенесли на інші дні.

9 червня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля. Сторони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.