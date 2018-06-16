Денисова едет к Карпюку и заявляет о затягивании со стороны РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова намерена в субботу встретиться в РФ с политзаключенным Николаем Карпюком.

Как сообщает пресс-служба Денисовой, она отправляется в город Владимир, где содержится украинец.

"Мы договорились о визите к Николаю Карпюку еще в четверг. Но сегодня, когда мы вернулись из города Салихард, наше посольство получило письмо, якобы они не успевают согласовать процедуры согласно Консульской конвенции. Поэтому представители консульства не смогут встретиться с Николаем Карпюком", - рассказала омбудсмен.

Однако, по ее словам, в письме не было ничего написано о ней как уполномоченном по правам человека.

"Поэтому мы едем и будем подавать заявление в соответствии со ст. 89 п. 4 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. На таких условиях российским законодательством предусмотрена возможность визита к Николаю Карпюку", - отмечает Денисова.

Она также заявила, что сейчас в России происходит процесс затягивания посещения уполномоченным граждан Украины, которые содержатся на территории РФ.

"Если были договоренности двух президентов - Петра Порошенко и Владимира Путина - о предоставлении возможности посетить наших граждан в местах несвободы, то надо уменьшить сроки прохождения всех документов. Сегодня происходит такая переписка с нашими консульскими службами, со мной, чтобы затянуть процесс посещения политзаключенных", - сказала Денисова.

Она также подтвердила, что на понедельник, 18 июня, запланирована встреча с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой в ее офисе.

Омбудсмены будут согласовывать "дорожную карту" визитов.

"Я хочу, чтобы моя коллега Татьяна Москалькова понимала, что если мы таким образом будем выполнять высокие политические договоренности, то я не знаю, за какое время мы посетим всех политзаключенных. Я очень волнуюсь, что нам вчера не удалось увидеться с Олегом Сенцовым и выяснить, какое сейчас его состояние здоровья", - отметила Денисова.

Уполномоченная напомнила, что, кроме Сенцова, есть и другие украинские политзаключенные, которые голодают: Владимир Балух - 90-й день, Александр Шумков - 24-й день, Станислав Клих - 9-й день.

"Мы хотим попасть к ним, чтобы выполнить нашу гуманитарную миссию. Я думаю, что Татьяна Москалькова и все другие органы, которые причастны к выполнению высоких договоренностей наших президентов, должны ускорить свои действия", - подчеркнула Денисова.

14 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

Москалькова также сообщила, что Людмила Денисова планирует посетить Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других политзаключенных, в частности, в аннексированном Крыму. Отмечалось, что первый визит Денисовой состоится 16 июня в Омск, где она посетит Штыбликова.

В свою очередь Людмила Денисова заявила, что переговоры о ее визитах к украинским политзаключенным на территории Российской Федерации зашли в тупик, а относительно посещения Сенцова ей "в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи".

По ее словам, визит к журналисту Роману Сущенко и политзаключенному Николаю Карпюку 14 июня также не состоялся – его перенесли на другие дни.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.