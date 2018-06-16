Консул: Штыбликов выглядит хорошо, жалоб не высказывает

Политзаключенный Дмитрий Штыбликов, который с мая 2018 года содержится в одиночной камере в колонии №6 в г.Омск, заявил, что является гражданином РФ и Украины, выглядит хорошо и не высказывает жалоб.

Об этом 16 мая сообщил и.о. консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олег Финогенов, который вместе с омбудсменом РФ Татьяной Москалькова посетил украинского политзаключенного.

"Дмитрий Штыбликов выглядит хорошо, жалоб не высказывает. Он находится с мая 2018 года в одиночной камере. Имел несколько дисциплинарных взысканий", - сообщил Финогенов.

По его словам, он разговаривал со Штыбликов, во время которой заключенный написал заявление в Минюст Украины с просьбой посодействовать переводу его в Украину для дальнейшего отбывания наказания.

"Также он попросил рассмотреть возможность предоставления ему материальной помощи в установленном законодательством порядке, по предложению консула Украины .... (Омбудсмен РФ) Москалькова договорилась об организации видео-разговора с семьей Штыбликова, проживающей в Крыму", - сообщил консул.

Также украинская и российская стороны предварительно договорились о получении материалов дела Штыбликова в случае обращения консульства в письменном виде на имя омбудсмена РФ.

Ранее в офисе омбудсмена РФ сообщили, что Татьяна Москалькова посетила незаконно осужденного фигуранта дела "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликов, обсудила с ним условия содержания, в частности, возможность и качество оказания медицинской помощи.

"С посещения Штыбликов должна начаться программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, которые находятся в местах лишения свободы", - сообщили в офисе омбудсмена.

В свою очередь Людмила Денисова заявила, что переговоры о ее визитах к украинским политзаключенных на территории Российской Федерации зашли в тупик, а о посещении Сенцова ей "в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи" .

16 июня Денисова заявила, что в России происходит процесс затягивания посещения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ. Также она подтвердила, что на 18 июня запланирована ее встреча с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

Напомним, фигурант "дела украинских диверсантов" Дмитрий Штыбликов был приговорен к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан в ноябре 2017 года.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

14 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.