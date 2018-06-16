Вибух авто у Києві: власника машини взято під варту

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №8, власнику автомобіля "Волга", в якій діти знайшли вибухівку, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 серпня", - йдеться у повідомленні.

Раніше начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко повідомив, що затриманому підозрюваному було оголошено про підозру за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

"Під час допиту підозрюваний надав визнавальні покази, які у подальшому були підтверджені у ході відтворення. В межах кримінального провадження призначено низку судових експертиз. Проводяться усі необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєння злочину", - зазначили у прокуратурі.

У четвер на вул.Чорнобильській у Києві стався вибух, внаслідок якого постраждали четверо дітей віком від 5 до 11 років.

"Невстановлений предмет, який діти дістали з автомобіля марки "Волга", вибухнув при спробі його відкрити. Внаслідок детонації пристрою діти отримали численні травми. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий", - повідомили у прокуратурі.

15 червня власника авто затримали у Рівненській області, ним виявився колишній учасник Антитерористичної операції на Донбасі. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що власник "Волги" сам заклав вибухівку в авто.

Через інцидент мер Києва Віталій Кличко доручив обстежити усі столичні райони у термін до 2 липня, щоб виявити старі покинуті автомобілі.