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Взрыв авто в Киеве: Владелец машины взят под стражу

Суббота, 16 июня 2018, 16:34
Взрыв авто в Киеве: Владелец машины взят под стражу

Владелец авто, которое 14 июня взорвалось в одном из районов Киева, в результате чего пострадали 4 детей, взят под стражу.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры 16 июня, соответствующее решение принял Святошинский райсуд Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №8, владельцу автомобиля "Волга", в которой дети нашли взрывчатку, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей до 12 августа", - говорится в сообщении.

Ранее начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что задержанному подозреваемому было объявлено о подозрении по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Во время допроса подозреваемый дал признательные показания, которые в дальнейшем были подтверждены в ходе воспроизведения. В рамках уголовного производства назначен ряд судебных экспертиз. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления", - отметили в прокуратуре.

В четверг на ул.Чернобыльской в Киеве произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет.

"Неустановленный предмет, который дети извлекли из автомобиля марки "Волга", взорвался при попытке его открыть. В результате детонации устройства дети получили многочисленные травмы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое", - сообщили в прокуратуре.

15 июня владельца авто задержали в Ровенской области, им оказался бывший участник Антитеррористической операции на Донбассе. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что владелец "Волги" сам заложил взрывчатку. 

В связи с инцидентом мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать все столичные районы в срок до 2 июля, чтобы выявить старые заброшенные автомобили. 

Украинская правда
Темы: Киеввзрывпрокуратура
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