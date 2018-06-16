Ситник розповів, скільки часу треба на створення Антикорупційного суду

Директор НАБУ Артем Ситник вважає, що створити Антикорупційний суд можливо вже за півроку.

Про це він заявив під час зустрічі з молоддю в суботу у столичному Парку корупції, повідомляє Укрінформ.

"Я зроблю прогноз, наскільки швидко можна створити цей суд. Його можна створити за півроку. Якщо ми створювали з нуля НАБУ - це набагато складніший механізм, ніж Антикорупційний суд, - ми його запустили менш ніж за 8 місяців. Звичайно, що це була важка праця, але ми це зробили. Тому за півроку, за наявності політичної волі, це можна зробити", - підкреслив Ситник.

Водночас він додав, що важко спрогнозувати наявність політичної волі.

"За три роки її не додалося в Україні, на жаль... Якщо нам - НАБУ, громадянському суспільству, міжнародним партнерам - вдасться не послабити увагу за цим процесом і не послаблювати тиск на тих людей, які повинні "сидіти", то це буде достатньо швидко", - сказав директор НАБУ.

За його словами, закон про Антикорупційний суд так важко проходив, "бо в залі сидить Розенблат, Поляков і ряд інших - це все представники більшості".

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду потрібен ще один закон, заявляють окремі депутати та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

В організації стверджують, що така норма затягне судовий процес над корупціонерами і найближчі вироки українці побачать не раніше, ніж через 2-3 роки.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.