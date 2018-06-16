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Сытник рассказал, сколько времени нужно на создание Антикоррупционного суда

Суббота, 16 июня 2018, 20:56

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что создать Антикоррупционный суд возможно уже через полгода.

Об этом он заявил во время встречи с молодежью в субботу в столичном Парке коррупции, сообщает Укринформ.

"Я сделаю прогноз, насколько быстро можно создать этот суд. Его можно создать за полгода. Если мы создавали с нуля НАБУ - это намного сложнее механизм, чем Антикоррупционный суд - мы его запустили менее чем за 8 месяцев. Конечно, это был тяжелый труд, но мы это сделали. Поэтому за полгода, при наличии политической воли, это можно сделать", - подчеркнул Сытник.

При этом он добавил, что трудно спрогнозировать наличие политической воли.

"За три года ее не прибавилось в Украине, к сожалению... Если нам - НАБУ, гражданскому обществу, международным партнерам - удастся не ослабить внимание за этим процессом и не ослаблять давление на тех людей, которые должны "сидеть", то это будет достаточно быстро", - сказал директор НАБУ.

По его словам, закон об Антикоррупционном суде так трудно проходил, "потому что в зале сидит Розенблат, Поляков и ряд других - это все представители большинства".

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона об Антикоррупционном суде, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

Темы: СытникАнтикоррупционный суд
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