Служба безопасности Украины начала расследование по факту задержания представителями "С14" гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого подозревают в содействии боевикам "ДНР".



Об этом говорится в ответе СБУ на запрос адвоката бразильца Валентина Рыбина, который он обнародовал в Facebook.



"Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый Реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги)", – написал Рыбин.

СБУ внесла сведения в ЕРДР еще 1 июня – после соответствующего постановления Шевченковского райсуда Киева (от 18 мая) на основании заявления адвоката бразильца (от 11 мая).



Лусварги якобы воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков: штурмовал Дебальцево, получил ранение под Донецким аэропортом и угрожал "дойти до Киева".



В октябре 2016 года сотрудники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь".



В январе 2017 года Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований – и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но Апелляционный суд Киева в августе 2017 года отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.



15 февраля 2018 года Верховный суд определил территориальную подсудность уголовного производства за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.



Весной журналисты программы "Донбасс.Реалии" обнаружили, что Лусварги находится на свободе и свободно гуляет по Киеву.



4 мая националисты схватили Рафаэля Лусварги в Киеве и привели его к СБУ.



7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал Лусварги на 60 суток – до 5 июля он будет находиться в СИЗО Днепра.