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ВРП схвалила президентський законопроект про створення Антикорсуду

Понеділок, 18 червня 2018, 13:09

Вища рада правосуддя підтримала президентський проект закону "Про створення Вищого антикорупційного суду".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За інформацією агентства, відповідне рішення було ухвалене одностайно на голосуванні в понеділок.

"Пропоную вам підтримати підготовлений президентом України проект закону про створення Вищого антикорупційного суду", - запропонував перед голосуванням глава ВСП Ігор Бенедисюк.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Порошенко закликав парламент на цьому тижні ухвалити ще два законопроекти, щоб завершити запуск Антикорупційного суду: про створення суду та про внесення змін до законопроекту про судоустрій та статус суддів.

Перший президент обіцяє внести на розгляд Ради вже у вівторок, 19 червня. Він буде визначений як невідкладний.

Водночас міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

Мова йде про правку, яка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що цієї правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судзаконодавствоПорошенко
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