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ВСП одобрил президентский законопроект о создании Антикорсуда

Понедельник, 18 июня 2018, 13:09

Высший совет правосудия поддержал президентский проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, соответствующее решение было принято единогласно на голосовании в понедельник.

"Предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда", - предложил перед голосованием глава ВСП Игорь Бенедисюк.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Порошенко призвал парламент на этой неделе принять еще два законопроекта, чтобы завершить запуск Антикоррупционного суда: о создании суда и о внесении изменений в законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Первый президент обещает внести на рассмотрение Рады уже во вторник, 19 июня. Он будет определен как неотложный.

В то же время международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона об Антикоррупционном суде, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

Речь идет о правке, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что этой правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

Темы: Антикоррупционный судзаконодательствоПорошенко
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