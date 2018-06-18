БПП і Порошенко хочуть завершити створення Антикорупційного суду у четвер

Президент Петро Порошенко і фракція БПП закликають парламент на цьому тижні ухвалити ще два законопроекти, щоб завершити створення Антикорупційного суду.

Про це на погоджувальній раді 18 червня заявив голова фракції БПП Артур Герасимов.

"Залишилося проголосувати за два досить технічних законопроекти. Перший про запуск Антикорупційного суду – він буде внесений вже завтра, визначений як невідкладний. І також 7441 про внесення змін до законопроекту про судоустрій та статус суддів.

Звертаємося до вас, щоб комітет в середу міг це розглянути, і в четвер у сесійній залі розглянути законопроект, який завершить створення антикорупційної інфраструктури", - сказав він.

Герасимов додав, що президент також звернувся до уряду з проханням "профінансувати створення Антикорупційного суду в повному обсязі".

"Крім цього, є звернення президента до Вищої ради правосуддя з проханням якомога скоріше оголошувати конкурс на набір суддів. І також президент звернувся до всіх українських фахівців, щоб якомога більше фахових українських кандидатів взяли участь у цьому конкурсі", - сказав Герасимов.

Він також додав, що всі поправки до закону про Антикорупційний суд розглядалися відкрито, і закликав захистити Верховну Раду від "дискредитації".

"Тепер що стосується тієї істерики, яка розпочалася відносно поправок, які нібито були враховані чи не враховані під час голосування. По-перше, я хотів би ще раз підкреслити, що те, яким чином проводилося обговорення – ми пройшли повністю всі поправки, те яким чином це обговорювалося у комітеті – відкрито, проводилися додаткові засідання.

Те яким чином навіть були роздруковані і роздані матеріали всім представникам у залі. І після цього деякі псевдоексперти просто дискредитують країну, дискредитують парламент. Ми вимагаємо захистити парламент від цієї дискредитації", - сказав Герасимов.

Він зазначив, що правка про те, що всі кримінальні провадження мають бути передані в Антикорупційний суд, була у першій редакцій президентського законопроекту, але "вона була змінена деякими активістами в залі".

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду потрібен ще один закон, заявляють окремі депутати та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

Мова йде про правку, яка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що цієї правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.