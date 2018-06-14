ЦПК назвав топ-корупціонерів, які можуть уникнути покарання через скандальну правку

Якщо депутати терміново не проголосують правку щодо апеляції в законі про антикорупційний суд, то покарання можуть уникнути ряд відомих посадовців, щодо яких були гучні розслідування Національного антикорупційного бюро.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Так, за його словами, до Антикорупційного суду можуть ніколи не потрапити справи таких фігурантів корупційних схем, як екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого обвинувачують у тому, що він незаконно дозволив компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами.

Повідомляється, що через ці дії Насірова держава втратила понад 2 мільярди гривень.

Також уникнути покарання може і сам Онищенко, справу для заочного слухання по якому також невдовзі планують передати до суду, а також його спільники, справи яких вже більше року розглядаються в судах.

Зазначається, що від "газових схем" нардепа-втікача український бюджет втратив три мільярди гривень.

Крім того "індульгенцію" отримає і екс-нардеп Микола Мартиненко, який обвинувачується у створенні злочинної організації задля розкрадання коштів державного підприємства на суму 462 мільйонів гривень.

У ЦПК повідомляють, що серед інших корупціонерів, які наразі можуть порадіти, колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик, який обвинувачується у незаконному збагаченні, директор "фірташівського" ЗТМК Володимир Сивак, якого обвинувачують у розтраті 500 мільйонів гривень держбюджету та екс-голова Державної зернової корпорації Валерій Томіленко, який обвинувачується у розтраті 50 мільйонів гривень.

Також, за словами Шабуніна, уникнути покарання може й власниця золотих злитків голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова, яку обвинувачують у незаконному збагаченні на 10 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні доходів.

Він додав, що така ж "радість" може спіткати й справи топ-корупціонерів, які от-от передадуть до судів.

Зокрема, справа сина міністра внутрішніх справ Авакова, який разом із заступником батька реалізовував схему з розкрадання бюджетних коштів при закупівлі рюкзаків для Нацполіції, а також "бурштинові" нардепи Бореслав Розенблат та Максим Поляков.

Також, на думку Шабуніна, вийти сухими із води завдяки цій нормі можуть скандальний мер Одеси Геннадій Труханов та семеро його спільників, які підозрюються в розкраданні 185 мільйонів гривень одеситів.

"Усі ці люди безмежно вдячні за передбачений для них шанс уникнути покарання у законі про новий антикорупційний суд", - написав голова правління ЦПК.

Він додав, якщо депутати терміново не подадуть та не проголосують законопроект, щоб виправити цю помилку, то "перемогою" парламенту буде не проголосований закон про антикорупційний суд, а подарована індульгенція топ-корупціонерам.

Раніше міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

В організації стверджують, що така норма затягне судовий процес над корупціонерами і найближчі вироки українці побачать не раніше, ніж через 2-3 роки.

Про можливість уникнути відповідальності для топ-корупціонерів через "апеляційну" правку у законі повідомляли і у НАБУ.

14 червня закон набуде чинності – наступного дня після оприлюднення.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду потрібен ще один закон, заявляють окремі депутати та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.