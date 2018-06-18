Денісову знову не пустили до Сущенка

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що її не допустили ще до одного бранця Кремля, українського журналіста Романа Сущенка.

Про це вона повідомила у відеозверненні у Facebook.

За її словами, попри те, що вони з українським послом в РФ отримали попередній дозвіл від судді на зустріч із Сущенком, керівництво слідчого ізолятору №2 "Лефортово" не пускає її до українця.

"Сьогодні на 9 ранку ми приїхали до цього закладу "Лефортово", подали першими всі документи для розгляду адміністрацією щодо допуску. Зараз на цю хвилину відбувається таке: до нас вийшов заступник керівника цього закладу і повідомив, що всі наші документи, надіслані до федеральної служби виконання покарань РФ для прийняття рішення",- сказала омбудсмен.

Вона зазначила, що їй невідомо, до чого буде "чіплятися" адміністрація, щоб відмовити їй у зустрічі з Сущенком.

"Ми будемо чекати тут до 17.30, коли закінчується для нас можливість потрапити до Романа Сущенка. Цей дозвіл виписаний на 18 червня. І тому ми будемо чекати, щоб нас пропустили", - заявила Денісова.

Вона зазначила, що у понеділок на 14.00 у неї призначена зустріч із російською колегою Тетяною Москальковою, але вона попередила її апарат про те, що затримується і додала, що зустріч не скасована і відбудеться пізніше.



Пізніше вона додала, що до неї знову вийшов заступник керівника установи і повідомив, що документи повернуто у Московський міський суд.

"На моє запитання: "Це відмова?", прозвучала відповідь: "Їдьте до суду, там все знають". Письмову відповідь теж не надали. З їх слів, все листування через федеральну службу виконання покарань", - повідомила Денісова.

фото з Facebook Л. Денісової ФОТО З FACEBOOK Л. ДЕНІСОВОЇ ФОТО З FACEBOOK Л. ДЕНІСОВОЇ

Разом з тим віце-спікер парламенту Ірина Геращенко написала у Facebook, що і вона, І президент Петро Порошенко перебувають на постійному телефонному контакті з Денісовою, яку не пускають до українських політв'язнів.

"Попри домовленості на найвищому рівні, Л. Денисова, яка вже 5 днів перебуває в РФ, не допустити до жодного українця: ані до О. Сенцова, ані до М. Карпюка, ані до Р. Сущенка", - написала Геращенко.

"Приховування правди про бранців, недопуск до них - скоріше за все, свідчить про погіршення стану здоров‘я українців, психологічного тиску на них", - додала вона.

У свою чергу відповідальний секретар Громадської спостережної комісії (ОНК) Москви Іван Мельников з посиланням на представника слідчого ізолятора заявив ТАСС, що у Денісової, яка приїхала в понеділок в московське "Лефортово" для зустрічі з Сущенком, немає правових підстав для такої зустрічі.

Як повідомлялося, 9 червня президент України Петро Порошенко зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і говорив із ним про звільнення українців-політв’язнів. Вони домовилися, що уповноважені з прав людини обох країн відвідають своїх ув'язнених громадян.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Однак 14 червня керівництво колонії, де утримується кримський режисер Олег Сенцов відмовило український уповноваженій з прав людини у його відвіданні та наданні інформації про стан здоров’я.

Також Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не вдалося зустрітися в суботу, 16 червня, з політв'язнем Миколою Карпюком у російському Володимирі.

Також тоді не вдалося зустрітися і з незаконно засудженним журналістом Романом Сущенком. Зустріч була перенесена на 18 червня.

Собкора Укрінформу у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватним візитом. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це заперечують.

4 червня Московський міський суд визнав винним у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка і засудив його до 12 років колонії суворого режиму.