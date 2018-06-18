Денисову снова не пустили к Сущенко

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что ее не допустили еще к одному пленнику Кремля, украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом она сообщила в видеообращении в Facebook.

По ее словам, несмотря на то, что они с украинским послом в РФ получили предварительное разрешение от судьи на встречу с Сущенко, руководство следственного изолятора №2 "Лефортово" не пускает ее к украинцу.

"Сегодня на 9 утра мы приехали в это заведение "Лефортово", подали первыми все документы о допуске для рассмотрения администрацией. Сейчас на эту минуту происходит следующее: к нам вышел заместитель руководителя этого учреждения и сообщил, что все наши документы, направлены в федеральную службу исполнения наказаний РФ для принятия решения", - сказала омбудсмен.

Она отметила, что ей неизвестно, к чему будет "цепляться" администрация, чтобы отказать ей встречи с Сущенко.

"Мы будем ждать здесь до 17.30, когда заканчивается для нас возможность попасть к Роману Сущенко. Это разрешение выписано на 18 июня. И поэтому мы будем ждать, чтобы нас пропустили", - заявила Денисова.

Она отметила, что в понедельник на 14.00 у нее назначена встреча с российской коллегой Татьяной Москалькова, но она предупредила ее аппарат о том, что задерживается и добавила, что встреча не отменена и состоится позже.

Позже она добавила, что к ней снова вышел заместитель руководителя учреждения и сообщил, что документы возвращены в Московский городской суд.

"На мой вопрос: "это отказ?" прозвучал ответ: " Езжайте в суд, там все знают". Письменный ответ тоже не предоставили. По их словам, вся переписка через федеральную службу исполнения наказаний ", - сообщила Денисова.

фото из Facebook Л. Денисовой фото из Facebook Л. Денисовой фото из Facebook Л. Денисовой

Вместе с тем вице-спикер парламента Ирина Геращенко написала в Facebook, что и она, и президент Петр Порошенко находятся на постоянном телефонном контакте с Денисовой, которую не пускают к украинским политзаключенным.

"Несмотря на договоренности на высшем уровне, Л. Денисова, которая уже 5 дней находится в РФ, не допустили ни к одному украинцу: ни к О. Сенцову, ни к Н. Карпюку, ни у Р. Сущенко", - написала Геращенко.

"Сокрытие правды о пленниках, недопуск к ним - скорее всего, свидетельствует об ухудшении состояния здоровья украинцев, психологическом давленим на них", - добавила она.

В свою очередь ответственный секретарь Общественного наблюдательного комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников со ссылкой на представителя следственного изолятора заявил ТАСС, что у Денисовой, которая приехала в понедельник в московское "Лефортово" для встречи с Сущенко, нет правовых оснований для такой встречи.

Как сообщалось, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

Однако 14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов отказало украинскому уполномоченному по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.

Также Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу, 16 июня, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

Также тогда не удалось встретиться и с незаконно осуждением журналистом Романом Сущенко. Встреча была перенесена на 18 июня.

Собкорр Укринформа во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это отрицают.

4 июня Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.