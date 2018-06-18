Клімкін: Окупований Донбас під контролем РФ не може бути частиною України

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна не допустить легітимізації російської окупаційної влади на Донбасі через миротворчу місію ООН.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми не дамо легітимізувати окупаційну влада таким шляхом, як цього хоче Росія, і не дамо виставити міжнародну місію, миротворців, - кого завгодно, як якийсь "бренд" для легітимізації тих, хто там (на Донбасі - ред) є ..." , - сказав Клімкін.

За його словами, Україні необхідно вести переговори про те, як буде виглядати ця місія і елементи цієї міжнародний адміністрації.

Він додав, що це буде дуже складна розмова, але ця "червона лінія" є для України абсолютною.

Глава МЗС України зазначив, що Росія бачить миротворчу місію "виключно фейковою, у вигляді кількох миротворців, які супроводжують "спеціальну моніторингову місію ОБСЄ".

"Я спеціально запитав Лаврова (глава МЗС Росії Сергій Лавров - ред), що якщо, припустимо, миротворці будуть супроводжувати СMM і вони поїдуть, наприклад, в Золоте (Луганська обл.), де, як ми знаємо, російські війська і російська зброя, чи буде якась різниця з тим, що зараз СMM туди не пускають? Він сказав, що - не буде і треба домовлятися з тими, кого Росія поставила контролювати Донецьк і Луганськ", - розповів Клімкін.

Він додав, що сенс не в кількості миротворців і поліцейських, а в правильно організованому перехідному процесі під контролем міжнародного співтовариства.

"Потрібно прямо сказати, що окупований Донбас під контролем Росії, явним чи неявним, не може стати повноцінною частиною України", - сказав міністр.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.

Як повідомлялося, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.

Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.