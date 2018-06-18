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Климкин: Оккупированный Донбасс под контролем РФ не может быть частью Украины

Понедельник, 18 июня 2018, 16:11

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина не допустит легитимизации российских оккупационных властей на Донбассе через миротворческую миссию ООН.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы не дадим легитимизировать оккупационные власти таким путем, как этого хочет Россия, и не дадим выставить международную миссию, миротворцев, – кого угодно, как какой-то "бренд" для легитимизации тех, кто там (на Донбассе – ред) есть…", - сказал Климкин.

По его словам, Украине необходимо вести переговоры о том, как будет выглядеть эта миссия и элементы этой международный администрации.

Он добавил, что это будет очень сложный разговор, но эта "красная линия" является для Украины абсолютной.

Глава МИД Украины отметил, что Россия видит миротворческую миссию "исключительно фейковой, в виде нескольких миротворцев, которые сопровождают" Специальную мониторинговою миссию ОБСЕ.

"Я специально спросил Лаврова (глава МИД России Сергей Лавров – ред), что если, допустим, миротворцы будут сопровождать СMM и они поедут, например, в Золотое (Луганская обл.), где, мы знаем, российские войска и российское оружие, будет ли какая-то разница с тем, что сейчас СMM туда не пускают? Он сказал, что – не будет и надо договариваться с теми, кого Россия поставила контролировать Донецк и Луганск", - рассказал Климкин.

Он добавил, что смысл не в количестве миротворцев и полицейских, а в правильно организованном переходном процессе под контролем международного сообщества.

"Нужно прямо сказать, что оккупированный Донбасс под контролем России, явным или неявным, не может стать полноценной частью Украины", - сказал министр.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира.

Как сообщалось, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Украинская правда
Темы: КлимкинМИДДонбассООНРосcия
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