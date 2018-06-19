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Усі діти, постраждалі від вибуху авто, стабільні. Найменшому врятували зір

Вівторок, 19 червня 2018, 10:51
Усі діти, постраждалі від вибуху авто, стабільні. Найменшому врятували зір

Усі четверо дітей, які постраждали від вибуху авто у Києві 14 червня, перебувають у стабільному стані, спостерігається позитивна динаміка.

Про це "Українській правді" повідомила речниця лікарні Охматдит Софія Кущ.  

"Вчора у хлопчика була проведена повна реконструкція ока. Зір буде – невисокий, але й за нього ще треба буде поборотись", – повідомила вона щодо 5-річникого Павла.

"Була складна операція на правому оці у хлопчика. На лівому оці краща ситуація" – додала Софія Кущ.

На загоєння Павлику доведеться чекати пів року мінімум. Зараз він ще в реанімації.

"Дівчата вже встають. Їх перевели в звичайну палату. До кінця тижня ще спостерігатимуться у нас у лікарні у динаміці", – додала речниця Охматдиту.

14 червня у Святошинському районі Києва четверо дітей – 5-ти, 11-ти та двоє 8-ми років – залізли в чужу "Волгу" – і там щось вибухнуло.

Найкритичніший стан був у наймолодшого учасника події – 5-річного хлопчика, якому осколки пошкодили внутрішні органи й очі.

Власника "Волги" затримали в Рівненській області. Йому оголосили підозру ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 КК (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

За даними прокуратури Києва, власник "Волги" – колишній АТОвець – сам залишив в авто вибухівку, яка здетонувала й травмувала дітей.

Святошинський райсуд Києва 16 червня ухвалив узяти власника машини під варту до 12 серпня

Олена Рощенко, УП
Теми: Київвибухздоров'я
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