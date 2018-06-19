Все дети, пострадавшие от взрыва авто, стабильны. Самому младшему спасли зрение

Все четверо детей, пострадавшие от взрыва авто в Киеве 14 июня, находятся в стабильном состоянии, наблюдается позитивная динамика.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь больницы Охматдет София Кущ.



"Вчера у мальчика была проведена полная реконструкция глаза. Зрение будет – невысокое, но и за него еще предстоит побороться", – сообщила она о 5-летнем Павле.



"Была сложная операция на правом глазу у мальчика. На левом глазу лучше ситуация", – добавила София Кущ.



Заживления ран Павлику придется ждать полгода минимум. Сейчас он еще в реанимации.



"Девочки уже встают. Их перевели в обычную палату. К концу недели еще будут наблюдаться у нас в больнице в динамике", – добавила пресс-секретарь Охматдета.

14 июня в Святошинском районе Киева четверо детей – 5-ти, 11-ти и двое 8-ми лет – залезли в чужую "Волгу" – и там что-то взорвалось.

Самое критическое состояние было у наименьшего участника событий – 5-летнего мальчика, которому осколки повредили внутренние органы и глаза.

Владельца "Волги" задержали в Ровенской области. Ему объявили подозрение по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение)"



По данным прокуратуры Киева, владелец "Волги" - бывший АТОшник – сам оставил в авто взрывчатку, которая сдетонировала и травмировала детей.



Святошинский райсуд Киева 16 июня постановил взять владельца машины под стражу до 12 августа.