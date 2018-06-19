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Російські тюремники розповіли про стан здоров'я Кольченка

Вівторок, 19 червня 2018, 17:47

Стан здоров'я незаконно засудженого громадянина України Олександра Кольченка задовільний і стаціонарного лікування він не потребує.

Про це заявили в прес-службі ГУ Федеральної служби виконання покарань в РФ.

Повідомляється, що після закінчення голодування Кольченко пройшов загальноклінічне обстеження, в результаті якого будь-яких патологічних відхилень у нього не виявлено.

"В даний час показань для перебування в умовах стаціонару медичної частини виправної установи у засудженого Кольченка немає", - йдеться в заяві.

У ГУФСВП додали, що планується перевести його в загін для подальшого відбування покарання.

31 травня незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Кольченко написав йому лист, де заявив, що "стурбований цією обставиною".

Раніше Сенцов закликав "людей на свободі" не голодувати в його підтримку.

7 червня Кольченко припинив голодування. За його словами, він виявився занадто слабкий для цього.

Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченко затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова - до 20 років позбавлення волі.

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денисова домагається зустрічі з Кольченком та іншими політв'язнями. Однак російська сторона, всупереч домовленостям, перешкоджають в цьому.

Українська правда
Теми: УкраїнаРосіяполітв'язні
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