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Российские тюремщики рассказали о состоянии здоровья Кольченко

Вторник, 19 июня 2018, 17:47

Состояние здоровья незаконно осужденного гражданина Украины  Александра Кольченко удовлетворительное и в стационарном лечении он не нуждается.

Об этом заявили в пресс-службе ГУ Федеральной службы исполнения наказаний в РФ.

Сообщается, что после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено.

"В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного Кольченко нет", - говорится в заявлении.

Во ГУФСИН добавили, что планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания.

Как сообщалось, 31 мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что "обеспокоен этим обстоятельством".

Ранее Сенцов призвал "людей на свободе" не голодать в его поддержку.

7 июня Кольченко прекратил голодовку. По его словам, он оказался слишком слаб для этого.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова добивается встречи с Кольченко и другими политзаключенными. Однако российская сторона, вопреки договоренностям, препятствуют в этом.

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcияполитзаключенные
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