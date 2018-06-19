Денісова написала листа Москальковій з проханням пустити її до 4 політв'язнів

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова написала російській колезі Тетяні Москальковій листа, у якому попросила посприяти їй у відвідуванні політв'язнів Володимира Балуха, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Станіслава Клиха.

Відповідний лист вона розмістила у Facebook.

"В рамках останніх домовленостей із російською стороною ми підготували свій лист і вже повезли в офіс Уповноваженого РФ", - написала омбудсмен.

У листі вказується, що українська сторона стурбована станом здоров'я українців, які раніше оголосили голодування, зокрема, Балуха, який голодує 93 дні, Сенцова - 37 днів, Клиха - 12 днів та Кольченка, який вже закінчив голодування, але втратив 8 кілограмів.

У зверненні до Москалькової Денісова зазначила, що наразі у неї відсутня інформація про їхній стан здоров'я.

Вона попросила посприяти їй у відвідуванні зазначених бранців Кремля та пообіцяла, що відповідну допомогу надасть колезі на території України.

фото з Facebook Л. Денісової

Раніше Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що попередні домовленості з російською колегою щодо відвідування ув'язнених на території РФ та України, знову зірвані російською стороною.

Як повідомлялося, Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова обговорила із російською колегою Тетяною Москальковою можливість синхронності їхніх перших відвідувань.

Раніше Тетяна Москалькова заявила, що провела важливу зустріч з українською колегою Людмилою Денісовою і спільно напрацювали "дорожню карту"відвідування ув'язнених в РФ і Україні.

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що її не допустили до ще одного бранця Кремля, українського журналіста Романа Сущенко.

14 червня керівництво колонії, де утримується кримський режисер Олег Сенцоввідмовило український уповноваженій з прав людини у його відвіданні та наданні інформації про стан здоров’я.

Також Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не вдалося зустрітися в суботу, 16 червня, з політв'язнем Миколою Карпюком у російському Володимирі.

Як повідомлялося, 9 червня президент України Петро Порошенко зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і говорив із ним про звільнення українців-політв’язнів. Вони домовилися, що уповноважені з прав людини обох країн відвідають своїх ув'язнених громадян.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.