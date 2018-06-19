Поліція затримала ще одного мітингувальника під Радою

Правоохоронці затримали ще одного чоловіка, який брав участь у мітингу під Верховною Радою.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.

"Уже пізніше поліцейські доставили до управління поліції ще одного чоловіка, який намагався висмикувати поліцейських і хапав за амуніцію. Після проведення першочергової перевірки його діям буде надана правова оцінка", - сказав начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.

19 червня під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагаються штурмувати парламент. Вони перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.

У ході сутичок з поліцією був затриманий один із мітингувальників. За словами Крищенка, він був п'яний.

У протистоянні з мітингувальниками під Верховною Радою у вівторок постраждали вісім поліцейських.