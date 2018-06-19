Поліція затримала ще одного мітингувальника під Радою

606 переглядів
Вівторок, 19 червня 2018, 18:33

Правоохоронці затримали ще одного чоловіка, який брав участь у мітингу під Верховною Радою.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.

"Уже пізніше поліцейські доставили до управління поліції ще одного чоловіка, який намагався висмикувати поліцейських і хапав за амуніцію. Після проведення першочергової перевірки його діям буде надана правова оцінка", - сказав начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.

 
 
 
 
 

19 червня під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагаються штурмувати парламент. Вони перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.

У ході сутичок з поліцією був затриманий один із мітингувальників. За словами Крищенка, він був п'яний.

У протистоянні з мітингувальниками під Верховною Радою у вівторок постраждали вісім поліцейських.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція Київ мітинги
powered by lun.ua
По темі
У Мелітополі жорстоко вбили сторожа храму УПЦ МП 19 червня 2018, 17:37
У поліції кажуть, що в сутичках під Радою постраждали 8 силовиків 19 червня 2018, 15:20
Затриманий під Радою мітингувальник був напідпитку - поліція 19 червня 2018, 13:45
Усі новини
Головні новини
Біля Кабміну затримали чоловіка з автоматом Калашникова
У "Нафтогазі" прокоментували високі премії
Комітет Ради повернув Парубію подання ГПУ на Вілкула й Колєснікова
Британія заморозить активи "Газпрому" за клопотанням "Нафтогазу"
Усі новини
київ

9 спортивних івентів на свіжому повітрі

бренд

5 українських брендів, які шиють дощовики