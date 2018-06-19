Полиция задержала еще одного митингующего под Радой

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Вторник, 19 июня 2018, 18:33

Правоохранители задержали еще одного человека, который принимал участие в митинге под Верховной Радой.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Уже позже полицейские доставили в управление полиции еще одного человека, который пытался выдергивать полицейских и хватал за амуницию. После проведения первоочередной проверки его действиям будет дана правовая оценка", - сказал начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко.

 
 
 
 
 

19 июня под Верховной Радой митингующие афганцы и шахтеры пытаются штурмовать парламент. Они перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования.

В ходе столкновений с полицией был задержан один из митингующих. По словам Крищенко, он был пьян.

В противостоянии с митингующими под Верховной Радой во вторник пострадали восемь полицейских.

Украинская правда

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Темы: полиция Киев митинги
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