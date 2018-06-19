Суд взявся за скарги на поновлення Бочковського

Суд об'єднав кілька скарг на поновлення екс-голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та призначив розгляд апеляції.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Бочковського Володимир Єніч.

Він розповів, що 19 червня відбулось перше засідання Київського апеляційного адміністративного суду з розгляду скарг.

"На даному засіданні було вирішено технічне питання щодо об’єднання в одне провадження декількох апеляційних скарг: ДСНС, МВС, а також Кабінету міністрів", – зазначив Єніч.

За його словами, суд дав сторонам місяць для "надання інформації у справі" та призначив наступне засідання на 14.30 17 липня.

Захисник пояснив, що під час першого засідання суд не починав розглядати скарги по суті.

"Я думаю що на наступне засідання буде розгляд справи по суті", – додав Єніч.

Крім того, адвокат розповів, що після того, як суд наказав поновити Бочковського, вони звернулись із заявою до Кабінету міністрів.

У відповіді, копію якого захисник надав УП, Кабмін повідомляє, що направив рішення суду до МВС та ДСНС "для розгляду згідно з компетенцією та подання… відповідних пропозицій".

"Це означає, що ДСНС має підготувати матеріали особової справи, а МВС має підготувати пропозицію щодо поновлення на посаді, і подати в Кабмін", – пояснив Єніч.

українська правда

Як повідомлялося, 25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких – отримання хабара.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

У МВС повідомили, що поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді.

Глава МВС Арсен Аваков заявляв, що Бочковський на посаді голови ДСНС працювати не буде.