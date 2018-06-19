Суд взялся за жалобы на возобновление Бочковского

Суд объединил несколько жалоб на возобновление экс-главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и назначил рассмотрение апелляции.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Бочковского Владимир Енич.

Он рассказал, что 19 июня состоялось первое заседание Киевского апелляционного административного суда по рассмотрению жалоб.

"На данном заседании был решен технический вопрос про объединение в одно производство нескольких апелляционных жалоб: ДСНС, МВД, а также Кабинета министров", – отметил Енич.

По его словам, суд дал сторонам месяц для "предоставления информации по делу" и назначил следующее заседание на 14.30 17 июля.

Защитник объяснил, что во время первого заседания суд не начинал рассматривать жалобы по существу.

"Я думаю, что на следующее заседание будет рассмотрение дела по существу", – добавил Енич.

Кроме того, адвокат рассказал, что после того, как суд приказал восстановить Бочковского, они обратились с заявлением в Кабинет министров.

В ответе, копию которого защитник предоставил УП, Кабмин сообщает, что направил решение суда в МВД и ДСНС "для рассмотрения согласно компетенции и представления... соответствующих предложений".

"Это означает, что ДСНС должна подготовить материалы личного дела, а МВД должна подготовить предложение о восстановлении в должности, и подать в Кабмин", – объяснил Енич.

украинская правда

Как сообщалось, 25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева отменил увольнение Бочковского с должности председателя ГСЧС.

27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В ГСЧС утверждают, что Бочковскому не хватает соответствующего решения от Кабмина, чтобы зайти в здание ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

В МВД также сообщили, что возобновление Бочковского на должности обжаловали в суде.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Бочковский в должности главы ДСНС работать не будет.