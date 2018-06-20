Турчинов: "План деокупації Авакова" - ініціатива Порошенка

Ініціатива міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо поетапної деокупації Донбасу є однією з ініціатив президента Петра Порошенка.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Хочу сказати, що це не альтернативний план, як дехто намагається його представити. Навпаки, це один з варіантів реалізації мирних ініціатив президента Порошенко", - заявив Турчинов.

Секретар РНБО також пояснив специфіку цього плану. "Суть пропозиції - проводити деокупацію не на всій території відразу, а поетапно, крок за кроком: відпрацювали окремий район або місто, відновили в ньому правове та соціально-економічне поле України - просуваємося далі", - розповів він.

При цьому Турчинов зазначив, що будь-який формат мирної деокупації Донбасу, а не поетапне звільнення збройним шляхом, зупиняється небажанням Росії припинити агресію, і він не очікує зміни російської політики найближчим часом.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив думку, що повернути окуповані райони Донецької і Луганської областей під контроль української влади можливо після прийняття закону про амністію, проведення місцевих виборів і низки інших кроків.

"У мене є свій план. Він називається "тактика дрібних кроків, яким аплодують всі", - заявив він.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін поставив під сумнів цю ідею.

Детальніше про план Авакова читайте в інтерв'ю і у статті Колабораціонізм і амністія. Необхідність суспільного діалогу.