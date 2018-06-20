Турчинов: "План деоккупации Авакова" - инициатива Порошенко

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Среда, 20 июня 2018, 14:01

Инициатива министра внутренних дел Арсена Авакова о поэтапной деоккупации Донбасса является одной из инициатив президента Петра Порошенко.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Хочу сказать, что это не альтернативный план, как некоторые пытаются его представить. Наоборот, это один из вариантов реализации мирных инициатив президента Порошенко", - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО также пояснил специфику этого плана. "Суть предложения - проводить деоккупацию не на всей территории сразу, а поэтапно, шаг за шагом: отработали отдельный район или город, восстановили в нем правовое и социально-экономическое поле Украины - продвигаемся дальше", - рассказал он.

При этом Турчинов отметил, что любой формат мирной деоккупации Донбасса, а не поэтапное освобождение вооруженным путем, упирается в нежелание России прекратить агрессию, и он не ожидает изменения российской политики в ближайшее время.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выразил мнение, что вернуть оккупированные районы Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти возможно после принятия закона об амнистии, проведения местных выборов и ряда других шагов.

"У меня есть свой план. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", - заявил он.

Министр иностранных дел Павел Климкин поставил под сомнение эту идею.

Подробнее о плане Авакова читайте в интервью и в статье Коллаборационизм и амнистия. Необходимость общественного диалога.

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Темы: Турчинов СНБО Донбасс Аваков Порошенко
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