Денісова просить російський Червоний Хрест відвідати політв’язнів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила Міжнародний комітет Червоного Хреста у Російській Федерації, Білорусі та Молдові відвідати українських політв’язнів.

Про це омбудсмен повідомила у Facebook.

Денісова, за її словами, від учора намагається особисто зустрітись з керівником організації Магне Бартом. Однак його помічник сказала українському омбудсмену, що в Барта "дуже щільний графік і він не може зустрітися".

"На запитання, може тоді завтра, відповіли, що немає жодного віконця", – пише Денісова.

Вона зазначила, що направила офіційний лист з проханням відвідати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Шумкова.

"Я попросила його здійснити візити у пенітенціарні заклади, де вони відбувають покарання, аби перевірити стан їхнього здоров'я, а також сприяти організації моїх візитів до згаданих громадян України", – розповіла уповноважена з прав людини.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко підтримала звернення Денісової до Червоного Хреста, наголосивши, що він має мандат на відвідання тюрем.

"В умовах, коли до українців не допускають омбудсмена, консулів, родичів, коли нам навіть не дають інформацію, чи живі вони, й не дають можливості телефонного чи скайп - зв‘язку, МКЧХ має використати всі свої можливості, аби пересвідчитися в тому, в яких умовах утримують в‘язнів і в якому вони стані", – написала Геращенко.

Раніше Денісова написала листа російській колезі Тетяні Москальковій, у якому попросила посприяти їй у відвідуванні політв'язнів Балуха, Сенцова, Кольченка та Клиха.

Як повідомлялось, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Однак пізніше керівництво колонії, де утримується кримський режисер Олег Сенцов відмовило український уповноваженій з прав людини у його відвідуванні та наданні інформації про стан здоров’я.

Також Денісовій не вдалося зустрітися з політв'язнями Миколою Карпюком та журналістом Романом Сущенком.