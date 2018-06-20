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Денисова просит российский Красный Крест посетить политзаключенных

Среда, 20 июня 2018, 14:11

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила Международный комитет Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове посетить украинских политзаключенных.

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

Денисова, по ее словам, со вчерашнего дня пытается лично встретиться с руководителем организации Магне Бартом. Однако его помощник сказала украинскому омбудсмену, что у Барта "очень плотный график и он не может встретиться".

"На вопрос, может тогда завтра, ответили, что нет ни одного окошка", – пишет Денисова.

Она отметила, что направила официальное письмо с просьбой посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова.

 

"Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины", – рассказала уполномоченная по правам человека.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко поддержала обращение Денисовой к Красному Кресту, отметив, что он имеет мандат на посещение тюрем.

"В условиях, когда к украинцам не допускают омбудсмена, консулов, родственников, когда нам даже не предоставляют информацию, живы ли они, и не дают возможности телефонной или скайп - связи, МККК должен использовать все свои возможности, чтобы убедиться в том, в каких условиях содержатся заключенные и в каком они состоянии", – написала Геращенко.

Ранее Денисова написала письмо российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором попросила помочь ей в посещении политзаключенных Балуха, Сенцова, Кольченко и Клыха.

Как сообщалось, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

Однако позже руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов отказало украинскому уполномоченному по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.

Также Денисовой не удалось встретиться с политзаключенными Николаем Карпюком и журналистом Романом Сущенко.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеомбудсменРосcия
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