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Посольство в РФ повторно просить зустрічі зі Сущенком

Середа, 20 червня 2018, 15:54

Посольство у Російській Федерації повторно просить дозволити представникам України відвідати ув’язненого журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Посольство України повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із Романом Сущенком", – написала вона у Facebook.

"Відповідь обіцяють завтра, 21 червня, о 9.00", – додала Денісова.

4 червня Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Сущенко провину не визнав. Його захист оскаржує вирок.

За інформацією російських ЗМІ, журналіста засудили нібито за спробу з'ясувати можливість нового наступу бойовиків "ДНР" на Маріуполь.

Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року, у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

У ФСБ Росії стверджували, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Сущенкополітв'язніРосіядипломатичні відносини
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