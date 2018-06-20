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Посольство в РФ повторно просит встречи с Сущенко

Среда, 20 июня 2018, 15:54

Посольство в Российской Федерации повторно просит разрешить представителям Украины посетить заключенного журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Посольство Украины повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко", – написала она в Facebook.

"Ответ обещают завтра, 21 июня, в 9.00", – добавила Денисова.

4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко вину не признал. Его защита пытается обжаловать приговор.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков "ДНР" на Мариуполь.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

В ФСБ России утверждали, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Алена Рощенко, УП
Темы: СущенкополитзаключенныеРосcиядипломатические отношения
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