Посольство в РФ повторно просит встречи с Сущенко

234 просмотра
Среда, 20 июня 2018, 15:54

Посольство в Российской Федерации повторно просит разрешить представителям Украины посетить заключенного журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Посольство Украины повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко", – написала она в Facebook.

"Ответ обещают завтра, 21 июня, в 9.00", – добавила Денисова.

4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко вину не признал. Его защита пытается обжаловать приговор.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков "ДНР" на Мариуполь.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

В ФСБ России утверждали, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Алена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Сущенко политзаключенные Росcия дипломатические отношения
powered by lun.ua
По теме
Омбудсмен просит у россиян увидеться с Велиляев и Сущенко 8 июня 2018, 13:02
"Репортеры без границ" осудили приговор Сущенко 6 июня 2018, 22:46
Российский приговор Сущенко обжаловали 5 июня 2018, 14:34
Все новости
Главные новости
Тимошенко официально заявила, пойдет ли в президенты
Денисова призывает омбудсмена РФ просить Путина освободить Сенцова
ЕС утвердил меры в ответ на пошлины США, в списке – виски, джинсы, мотоциклы
Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов
Все новости
в топе

Креативное агентство Banda Agency попало в шорт-лист "Каннских львов"

Лайфхаки

6 рецептов полезных перекусов, которые удобно брать с собой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів