Суд у справі про держзраду Януковича перенесли: захист не привів свідків

Оболонський суд, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, переніс своє засідання на 22 червня через неявку свідків на допит.

Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

"Враховуючи, що на даний час ви вчергове не забезпечили свідків захисту, перерва на завтра на 10 годину", - сказав суддя.

На засіданні 21 червня мали допитувати свідків захисту. Однак вони не з'явились.

"Інформації про поважність причин неявки обвинуваченого і свідків захист суду не надав", - сказав Дев'ятко.

На це захисник Януковича Віталій Сердюк заявив, що екс-прем'єр Микола Азаров підтвердив своє бажання свідчити, мовляв, наразі погоджується дата, коли він зможе це зробити.

Екс-співробітник УДО Сергій Бернадський, за словами адвоката, свідчитиме 22 червня, бо 21-го "не мав можливості вийти в ефір". За ним надаватиме свідчення начальник служби безпеки Януковича Костянтин Кобзар.

Крім того, захист вкотре наполягав на допиті як свідків мера Києва Віталія Кличка, голови ВО "Свобода" Олега Тягнибока, лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша та колишнього голови севастопольської адміністрації Володимира Яцуби, а також на необхідності дослідити нові докази.

Суддя наголосив, що суд не планує збільшувати кількість свідків захисту.

"Суд на даний час потреби у допиту додаткових свідків не вбачає. До 30 липня ми допитуємо свідків, 30 липня проводимо судові дебати", - сказав Дев'ятко.

На засіданні 8 червня відбувався допит свідка захисту – колишнього начальника служби безпеки екс-президента Віктора Януковича Володимира Павленка.

Як повідомлялося, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

У січні захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.

Суд планує завершити дебати у справі Януковича у липні.