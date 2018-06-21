Суд в деле о госизмене Януковича перенесли: защита не привела свидетелей

Оболонский суд, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, перенес свое заседание на 22 июня из-за неявки свидетелей на допрос.

Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Учитывая, что в настоящее время вы в очередной раз не обеспечили свидетелей защиты, перерыв на завтра на 10:00", - сказал судья.

На заседании 21 июня должны были допрашивать свидетелей защиты. Однако они не явились.

"Информации об уважительности причин неявки обвиняемого и свидетелей защита суду не предоставила", - сказал Девятко.

На это защитник Януковича Виталий Сердюк заявил, что экс-премьер Николай Азаров подтвердил свое желание свидетельствовать, мол, сейчас согласовывается дата, когда он сможет это сделать.

Экс-сотрудник УГО Сергей Бернацкий, по словам адвоката, будет свидетельствовать 22 июня, так как 21-го "не имел возможности выйти в эфир". За ним давать показания будет начальник службы безопасности Януковича Константин Кобзарь.

Кроме того, защита снова настаивала на допросе в качестве свидетелей мэра Киева Виталия Кличко, председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока, лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и бывшего главы севастопольской администрации Владимира Яцубы, а также на необходимости исследовать новые доказательства.

Судья отметил, что суд не планирует увеличивать количество свидетелей защиты.

"Суд в настоящее время потребности в допросе дополнительных свидетелей не видит. До 30 июля мы допрашиваем свидетелей, 30 июля проводим судебные дебаты", - сказал Девятко.

На заседании 8 июня проходил допрос свидетеля защиты – бывшего начальника службы безопасности экс-президента Януковича Владимира Павленко.

Как сообщалось, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

В январе защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Суд планирует завершить дебаты по делу Януковича в июле.