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Сутички у міськраді Харкова: госпіталізували ще двох осіб

Четвер, 21 червня 2018, 11:16

21 червня госпіталізували ще двох співробітниць Харківської міськради, таким чином кількість постраждалих внаслідок сутичок і розпилення газу 20 червня зросла до 4 осіб.

Про це у Facebook повідомив директор Департаменту з питань інформації і зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

"Сьогодні госпіталізовано ще дві співробітниці міської ради. У обох жінок – проблеми з дихальними шляхами після візиту панів з газовими балончиками і димовими шашками", - написав він.

Ще кілька співробітників, за його словами, відпросилися з роботи у зв'язку з поганим самопочуттям.

Також постраждав віце-мер Андрій Руденко, до якого 20 червня застосували "сміттєву люстрацію" – у нього зламаний палець.

"У Руденка – таки зламаний палець на руці і на нього накладено гіпс", - написав Сидоренко.

За його словами, дев'ять портретів градоначальників минулих років "знищені повністю".

"Вчора ж від фракції "Відродження" та від співробітників мерії були подані заяви в поліцію", - підсумував Сидоренко.

Як повідомлялося, 20 червня в приміщенні Харківської міської ради перед початком засідання відбулися зіткнення, невідомі розпилили газ і запалили димові шашки. У результаті двох жінок госпіталізували.

Харківський міський голова Геннадій Кернес зазначив, що інциденти в міськраді почалися з того, що в сесійну залу не вдалося потрапити всім бажаючим "громадським активістам", після чого в хід пішли димові шашки. Він додав, що сутички у раді "вигідні обласному управлінню СБУ і прокуратурі". У СБУ це заперечують.

За фактом сутичок і запалювання димових шашок у будівлі Харківської міськради відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ – хуліганство.

Ірина Балачук, УП
Теми: Харківмісцева владабійка
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