В СБУ відповіли Кернесу, що не причетні до сутичок у міськраді

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Середа, 20 червня 2018, 15:46

Управління Служби безпеки у Харківській області заявляє, що не має жодного стосунку до правопорушень, що відбулися у будівлі Харківської міськради 20 червня.

Про це у Facebook повідомив начальник прес-служби управління Владислав Абдула, відповідаючи на заяву мера Харкова про те, що сутички у раді "вигідні обласному управлінню СБУ і прокуратурі". 

"Хочу наголосити, що до правопорушень, які відбулися сьогодні у будівлі Харківської міської ради, обласне Управління СБ України не має жодного відношення. Звинувачення на адресу Управління є безпідставними та брудними", - написав Абдула.

Він запевняє, що управління завжди працює виключно в рамках діючого законодавства України і готове брати участь у розслідуванні правопорушення.

"Ми відкриті до співпраці і готові в межах своєї компетенції взяти участь у розслідуванні подій для встановлення осіб, які порушили закон, а також тих, хто безпосередньо зацікавлений у таких провокаціях", - підсумував Абдула.

Як повідомлялося, 20 червня в приміщенні Харківської міської ради перед початком засідання відбулися зіткнення, невідомі розпилили газ і запалили димові шашки. У результаті двох жінок госпіталізували.

Харківський міський голова Геннадій Кернес зазначив, що інциденти в міськраді почалися з того, що в сесійну залу не вдалося потрапити всім бажаючим "громадським активістам", після чого в хід пішли димові шашки. Він додав, що сутички у раді "вигідні обласному управлінню СБУ і прокуратурі".

За фактом сутичок і запалювання димових шашок у будівлі Харківської міськради відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ – хуліганство.

Ірина Балачук, УП

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