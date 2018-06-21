Стычки в горсовете Харькова: госпитализировали еще двух человек
21 июня госпитализировали еще двух сотрудниц Харьковского горсовета, таким образом, число пострадавших в результате стычек и распыления газа 20 июня возросло до 4 человек.
Об этом в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
"Сегодня госпитализированы две сотрудницы городского совета. В обеих женщин – проблемы с дыхательными путями после визита господ с газовыми баллончиками и дымовыми шашками", - написал он.
Еще несколько сотрудников, по его словам, отпросились с работы в связи с плохим самочувствием.
Также пострадал вице-мэр Андрей Руденко, к которому 20 июня применили "мусорную люстрации" – у него сломан палец.
"У Руденко – таки сломан палец на руке, и на него наложен гипс", - написал Сидоренко.
По его словам, девять портретов градоначальников прошлых лет "уничтожены полностью".
"Вчера же от фракции "Відродження" и от сотрудников мэрии были поданы заявления в полицию", - подытожил Сидоренко.
Как сообщалось, 20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом заседания произошли столкновения, неизвестные распылили газ и зажгли дымовые шашки. В результате двух женщин госпитализировали.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил, что инциденты в горсовете начались с того, что в сессионный зал не удалось попасть всем желающим "общественникам", после чего в ход пошли дымовые шашки. Он также добавил, что стычки "выгодны областному управлению СБУ и прокуратуре". В СБУ это отрицают.
По факту столкновений и зажигания дымовых шашек в здании Харьковского горсовета открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК – хулиганство.
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