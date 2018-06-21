Стычки в горсовете Харькова: госпитализировали еще двух человек

21 июня госпитализировали еще двух сотрудниц Харьковского горсовета, таким образом, число пострадавших в результате стычек и распыления газа 20 июня возросло до 4 человек.

Об этом в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

"Сегодня госпитализированы две сотрудницы городского совета. В обеих женщин – проблемы с дыхательными путями после визита господ с газовыми баллончиками и дымовыми шашками", - написал он.

Еще несколько сотрудников, по его словам, отпросились с работы в связи с плохим самочувствием.

Также пострадал вице-мэр Андрей Руденко, к которому 20 июня применили "мусорную люстрации" – у него сломан палец.

"У Руденко – таки сломан палец на руке, и на него наложен гипс", - написал Сидоренко.

По его словам, девять портретов градоначальников прошлых лет "уничтожены полностью".

"Вчера же от фракции "Відродження" и от сотрудников мэрии были поданы заявления в полицию", - подытожил Сидоренко.

Как сообщалось, 20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом заседания произошли столкновения, неизвестные распылили газ и зажгли дымовые шашки. В результате двух женщин госпитализировали.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил, что инциденты в горсовете начались с того, что в сессионный зал не удалось попасть всем желающим "общественникам", после чего в ход пошли дымовые шашки. Он также добавил, что стычки "выгодны областному управлению СБУ и прокуратуре". В СБУ это отрицают.

По факту столкновений и зажигания дымовых шашек в здании Харьковского горсовета открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК – хулиганство.