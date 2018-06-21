Парубій про плани Ради перед канікулами: Оновлення ЦВК на першому місці

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що у липні Верховна Рада має приступити до оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Про це він сказав у четвер у коментарі телеканалу "112. Україна".

За його словами, у планах на два пленарні тижні на початку липня, які відбудуться перед парламентськими канікулами, питання ЦВК планується розглянути першочергово.

"Я кожного тижня визначаю ключову прерогативу. Наступного тижня я планую зробити ключовим ухвалення рішення про оновлення Центральної виборчої комісії", - сказав Парубій.

Він розповів, що місяць тому зустрічався з головами фракцій і звернувся до них з проханням провести консультації для того, щоб "виробити формулу", як із 14 кандидатів обрати 13.

Спікер додав, що просив їх не затягувати із цим питанням.

"1 липня я знов зберу голів фракцій і буду рекомендувати їм, щоб ми не відтягували цей процес, щоб ми наступного тижня ввійшли в процес оновлення ЦВК",- сказав Парубій.

Він додав, що у пленарні тижні з 2 по 13 липня також планується розглянути й інші питання. Зокрема, 5 "надважливих" проектів від комітету з питань свободи слова, блок аграрних питань та ратифікації угод з ЄС.

Раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляла, що питання оновлення ЦВК планувалося розглянути в Верховній раді у травні, однак депутати до нього не приступили.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя підтримав подання президента щодо звільнення 13 членів Центральної виборчої комісії у зв'язку із закінченням терміну їхніх повноважень і рекомендував до розгляду 14 нових кандидатів.

За словами, представника президента в парламенті Ірини Луценко, тепер має бути поіменне голосування за кожного кандидата в Раді і один із них має бути виключеним.

1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

5 лютого 2018 року президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на кандидатів у нові члени Центрвиборкому.

Це 14 осіб: Алла Басалаєва ("Відродження"), Наталія Бернацька (Народний фронт); Михайло Вербенський (БПП), Андрій Євстігнєєв ("Батьківщина"), Ірина Єфремова ("Народний фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольський (БПП), Світлана Кустова (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Віталій Плукар (БПП), Євген Радченко ("Самопоміч"), Тетяна Сліпачук ("Воля народу"), Леонтій Шипілов (НФ), Тетяна Юзькова ("Радикальна партія Ляшка").

Президент врахував кандидата від партії "Батьківщина", а питання щодо кандидатури від фракції "Опозиційний блок" вирішили узгоджувати окремо.

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